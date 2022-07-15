В Ставрополе на ярмарках выходного дня можно будет купить дыни и арбузы

В рамках акции «Покупай ставропольское!» открыты 4 ярмарки выходного дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти выходные, 16 и 17 июля 2022 года, на традиционных ярмарках выходного дня в краевом центре ставропольцы смогут приобрести дыни и арбузы. Об этом рассказали в городской администрации накануне.

Ярмарки выходного дня будут размещены на четырех открытых торговых точках в рамках региональной акции «Покупай ставропольское!». Напомним, приобрести продукцию ставропольских фермеров можно по трем адресам:

- на ул. Васильева, 35/1, ул. 45 Параллель, 26 и ул. Ленина 74/17 в субботу, 16 июля 2022 года;

- ул. Серова, 466 в воскресенье, 17 июля 2022 года. Ярмарки работают в обычном режиме: с 8:00 до 16:00.

На этих выходных помимо сезонных ягод и фруктов будет разрешена продажа бахчевых: купить можно будет дыни и арбузы. По доступным ценам местные жители также могут приобрести молочную и мясную продукцию, мед, орехи, овощи, фрукты, кондитерские изделия и другие продукты.