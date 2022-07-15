На Ставрополье в аварии из-за нарушения правил разворота пострадали 3 человека

Водитель отечественной машины за последние 2 года 7 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставрополья сообщили, что в Нефтекумском городском округе столкнулись два автомобиля. ДТП спровоцировал водитель, который нарушил правило разворота.

Стало известно, что автоавария произошла 14 мюля 2022 года на на 80км автотрассы «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск». Мужчина, который находился за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-21099, совершая разворот вне перекрестка, не уступил движению автомобиля МАЗДА-3. Водитель ехал в попутном направлении прямо. В результате столкновения иномарка вылетела на обочину, где перевернулась. Водитель Мазды получил травмы. В автоаварии также пострадал местный житель, и его 25-летняя пассажирка, которая проживает в Дагестане.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что 54-летний водитель ВАЗа, местный житель не получил травм. За последние 2 года он уже 7 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В момент автоаварии мужчина был трезв, сейчас его привлекли к ответственности по причине отсутствия страховки.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.