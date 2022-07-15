Сергей Меняйло стал участником мероприятия к 30-летию урегулирования грузино-осетинского конфликта

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Глава РСО – Алания Сергей Меняйло принял участие в мероприятии Министерства обороны России по случаю 30-летия миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

Участниками встречи стали: руководство Министерства обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу, в режиме ВКС – президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, участники событий 1992 г., экс-руководители Республики Южная Осетия Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов, а также ветераны дипломатической службы и др.

Сергей Шойгу, принимавший непосредственное участие в событиях 1992 года, отметил, что первая миротворческая операция Российской Федерации, которая началась 14 июля 1992 в Южной Осетии, была сделана на одном дыхании и стала важной для страны работой.

– В то время, я уверен абсолютно, особенно моё поколение, мы были абсолютно убеждены в том, что все это временно, и наша страна опять будет большой и сильной, и опять будет Советский Союз, и никто никуда не уйдёт, все будут жить в мире и согласии, – поделился он воспоминаниями.

По словам Сергея Шойгу, который в 1992 году был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, в условиях продолжающихся вооружённых столкновений вести переговоры нужно было и с представителями обеих конфликтующих сторон, и с лидерами незаконных вооружённых формирований, которые отказывались подчиняться официальным властям.

– Не скрою, было сложно. Но результат того стоил – Россия не дала истребить народ Южной Осетии. Я очень хочу, чтобы все эти события действительно стали историей и никогда больше не повторились, – сказал министр.

В своем выступлении Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что югоосетинское урегулирование было обеспечено доминирующей ролью России.

– Главным в успехе югоосетинского урегулирования был фактор, связанный с обеспечением доминирующей роли России в процессах поддержания мира и создания условий для перехода к политико-правовому урегулированию, – сказал Сергей Меняйло.

По его словам, формат операции, определенный в рамках Сочинского соглашения, позволил сопроводить размещение российского батальона МС присутствием также осетинского и грузинского батальонов. А политическим механизмом поддержания мира стало создание Смешанной контрольной комиссии – дипломатической площадки для прямого переговорного процесса между сторонами конфликта.

– В этом формате было сделано главное – возвращение необходимого уровня доверия между сторонами, создание основы для подготовки соглашения о неприменении силы и начале конструктивного диалога по политико-правовому статусу бывшей автономии, – отметил Сергей Меняйло.

В свою очередь, президент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил, что 14 июля 1992 года навсегда остался в памяти каждого жителя Южной Осетии, кто пережил трагическое время 1989-1992 годов.

– Сейчас трудно даже представить, через какие тяжелейшие испытания прошла Южная Осетия в те годы. При виде входящей в Цхинвал колонны военной техники российских миротворцев женщины не могли сдержать слез. Это были слезы радости, впервые за несколько лет, ведь Россия пришла, чтобы остановить вооруженную агрессию Грузии, спасти народ Южной Осетии, – сказал он.

Алан Гаглоев добавил, что «начало миротворческой операции безо всякого преувеличения стало судьбоносным событием для Южной Осетии, а операция по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта стала образцовым опытом российского миротворчества, одним из наиболее успешных в мировой практике.

Напомним, 14 июля 1992 года в зону конфликта между Грузией и Южной Осетией были введены Смешанные силы по поддержанию мира. Вплоть до 2008 года, когда Грузия предприняла новую попытку силовым методом утвердить свое влияние на территории автономной области, миротворческий контингент обеспечивал поддержание безопасности на территории Южной Осетии и обеспечивал диалог между конфликтующими сторонами. Впоследствии Грузия нарушила договоренности по мирному урегулированию конфликта, и в результате пятидневной войны в августе 2008 года, когда Российская Федерация развернула на территории Южной Осетии операцию по принуждению к миру Грузии, Республика Южная Осетия была признана Российской Федерацией независимым государством.

В Южной Осетии в эти дни также проходят торжественные и памятные мероприятия.