В Ставропольском крае осудили адвоката и бывшего следователя за получение взятки в 1,7 млн

В прокуратуре Ставропольского края рассказали, что бывшему следователю МВД и ее сообщнику, который занимал должность адвоката, вынесли обвинительный приговор. Они были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и посредничестве в получении взятки.

Октябрьский районный суд города Ставрополя рассмотрел дело бывшего следователя и адвоката, которые обвинялись по трем статьям уголовного кодекса. Сотрудница МВД была признана виновной в покушении на получение крупной взятки, а также в злоупотреблении своим должностным полномочием. Ее подельника - адвоката, обвиняли в посредничестве во взяточничестве, передает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

Известно, что женщина работала следователем в следственной части УМВД России по городу Ставрополю. В октябре 2019 года, она предложила местному жителю, который проходил по уголовному делу в качестве подозреваемого в сбыте наркотиков, «отмазать» его. Она объяснила молодому человеку, что может прекратить его уголовное преследование, но для этого его родне необходимо связаться с ее знакомым адвокатом. Женщина предупредила своего подельника, что он встретится с матерью подозреваемого и потребует получение денежной суммы в размере 1,7 миллиона рублей.

При этом бывший следователь не проводила никакие необходимые процессуальные действия по уголовному делу, пока ее посредник не получит деньги. Когда адвокат озвучил матери подозреваемого все условия, женщина решила обратиться в полицию. Злоумышленников задержали. Обвинительное заключение было утверждено прокурором Ставропольского края Александром Лоренцем.

Суд признал бывшего следователя и ее посредника виновными. Женщина была приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев. Она будет помещена в исправительную колонию общего режима. Бывшего следователя лишили права занимать должности в МВД на срок до 5 лет, а также взыскали штраф на сумму в 5 млн 250 тыс. рублей.

- Бывший адвокат приговорен к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по оказанию юридических услуг сроком на 4 года, со штрафом в размере 3 млн 500 тыс. рублей, - рассказали в официальном пресс-релизе Прокуратуры Ставропольского края.

Известно, что сейчас приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.