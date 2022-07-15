Антинаркотическая комиссия Ставрополья задержала 19-летнего наркоторговца из Михайловска

В Антинаркотической комиссии Ставрополья рассказали, что был задержан 19-летний житель Михайловска, который занимался торговлей наркотиками.

По данным ведомства, молодой человек хотел разместить 8 свертков с сильнодействующим веществом в специальных тайниках на территории Промышленного района города Ставрополя. Общий вес запрещенного вещества составил больше 20 граммов. Злоумышленник планировал продать наркотики через Интернет.

Наркополицейские изучили все данные из смартфона 19-летнего преступники. Они установили еще 12 специальных тайников, в которые он уже поместил свертки с наркотиком. Молодой человек не успел разместить в Интернете координаты всех «закладок» , его схватили сотрудники полиции.

- За совершение особо тяжких преступлений в отношении молодого наркоторговца возбуждено уголовное дело. На период предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в Антинаркотической комиссии Ставрополья.