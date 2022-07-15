На Ставрополье медики борются за жизнь скутериста, который попал под поезд

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила, что в Кировском городском округе на водителя скутера наехал железнодорожный состав. Мужчина в реанимации.

Страшное ДТП произошло сегодня, 15 июля 2022 года, примерно в 8 утра в городе Новопавловске. Местный житель, водитель скутера Стеллс, предпринял попытку сократить свой путь. На 1894 км участке железной дороги «Зольский - Аполлонская 57-летний мужчина решил переехать дорожный путь по пешеходному переходу, но не заметил движущийся поезд.

По словам свидетеля происшествия, машиниста грузового поезда, он несколько раз сигнализировал пожилому скутеристу, но тот никак не отреагировал. При столкновении железнодорожного состава и мототранспорта, поезд зацепил скутер и протащил его больше километра.

Известно, что в реанимацию местной больницы 57-летний скутерист был доставлен в тяжелейшем состоянии.

- По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются, - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.