На Ставрополье нетрезвый пенсионер спровоцировал серьезное ДТП

Пожилой водитель перепутал полосы движения и врезался в другую машину. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

Госавтоинспекция Ставрополья сообщает, что в Андроповском городском округе пожилой мужчина в нетрезвом состоянии перепутал полосы движения и устроил крупное ДТП. Мужчину госпитализировали с тяжелейшими переломами в больницу.

По предварительным данным, ДТП произошло накануне вечером, 14 июля 2022 года, примерно в 19:20 на 266 км автодороги «Кавказ». 73-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-2105, ехал в месте разрыва разметки и отсутствия разделительного тросового ограждения. В какой-то момент он вылетел на встречку и врезался в Фольксваген Caravelle.

В аварии пострадал 73-летний водитель ВАЗа, его с тяжелейшими переломами госпитализировали в районное медицинское учреждения. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали у пенсионера признаки алкогольного опьянения. Второй участник ДТП, мужчина, который находился за рулем иномарки, не пострадал.

- По факту происшествия проводится проверка, - рассказали в ведомстве.

У пенсионера произвели забор крови для установления состояния алкогольного опьянения, если факт нетрезвого вождения будет доказан, 73-летнего мужчину лишат прав и выпишут крупный штраф.