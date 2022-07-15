«Россети Северный Кавказ» дают свет ставропольским объектам социальной сферы

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» выполняют работы для энергоснабжения новых детских садов и школы.

В июле этого года специалисты завершили необходимые со стороны сетевой компании мероприятия для подключения к энергосетям дошкольных учреждений в селах Ростовановское Курского района и Гражданское Минераловодского района.

Здесь энергетики построили линии электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью более 500 метров и смонтировали пункт коммерческого учёта.

После завершения работ со стороны заявителя социально значимым объектам будет предоставлено 250 кВт и 130 кВт мощности соответственно.

Продолжается реализация комплекса мероприятий для подключения к энергоснабжению нового корпуса школы № 1 в селе Арзгир.

«Для обеспечения образовательного учреждения электроэнергией специалисты реконструируют воздушную линию на трехсотметровом участке и установят комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами суммарным номиналом 800 кВА», – рассказал директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

В итоге новому корпусу школы будет предоставлена мощность в объеме 229 кВт.

Строительство объектов социальной сферы ведётся в рамках национального проекта «Демография» и краевой программы «Развитие образования». Благодаря активному участию энергетиков в реализации значимых проектов в регионе активно развивается современная и качественная образовательная среда.