Спасатели предупредили жителей Ставрополья о проверке систем оповещения 20 июля

Сотрудники ПАСС Ставропольского края рассказали, что в среду, 20 июля 2022 года, в регионе будет проведена комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы. В процессе проверки будут включать электросирены и громковорители.

В пресс-службе ведомства также рассказали, что будет включена подача сигнала «Внимание всем!». Жители и гости Ставропольского края могут не бояться профилактической проверки.

Необходимо уточнить, что с 10.43 до 10.44 будет произведен перехват каналов телерадиовещания для информирования населения. В связи с этим спасатели рекомендуют переключить телевизоры, а также радиоприемники на каналы первого мультиплекса. В этот момент нужно прослушать оповещения о проходящей проверке.