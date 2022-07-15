Инфляция в Ставропольском крае замедлилась из-за свинины и помидоров

В Ставропольском крае в июне замедлилась инфляция. С 15,7% она упала до 14,3%. Уже сейчас она ниже общероссийского уровня. Причину такого падения в эфире радио "Комсомольская правда" объяснил управляющий ставропольского отделения Южного главного управления Банка России Георгий Тикунов.

- Основное влияние оказало то, что в июне существенно замедлился рост цен на овощи и мясопродукты. Этому есть несколько причин. Во-первых, в крае была благоприятная для урожая погода, импортные поставки увеличились, и в итоге на прилавках оказалось больше овощей, чем год назад. Во-вторых, рубль укрепился, и в результате подешевели импортные поставки овощей. После этого замедлился рост цен на картофель и капусту, а цены на свёклу и морковь в годовом выражении даже снизились, - сказал эксперт.

Но заслуга Ставрополья в снижении инфляции тоже есть.

- У нас построили больше теплиц, увеличился урожай местных помидоров, и поэтому цена на них стала снижаться. Местные предприятия стали производить больше свинины, поэтому рост цен на мясо замедлился.

По прогнозу Банка России, к 2023 году инфляция в стране составит 5-7%, а к 2024 году упадет до привычных 4%.

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