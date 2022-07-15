Брать кредиты наличными стало выгоднее

Фото: банк УРАЛСИБ

Теперь потребительские кредиты наличными деньгами обойдутся дешевле, это же касается рефинансируемых долгов сторонним банкам в банке Уралсиб. Размер ставки будет зависеть от финансовой надежности и категории клиента, его кредитной истории. Одно из главных условий - наличие страхового полиса жизни и здоровья. Такой полис должен быть оформлен одновременно с кредитным договором.

При соблюдении всех формальностей минимальная ставка по кредиту наличными, в том числе на рефинансирование сторонних потребительских займов, составит 6,9 % годовых в рублях. Максимально получить наличными деньгами можно полтора миллиона рублей, по программе рефинансирования – два миллиона.

Если необходимо взять кредит на сумму до трехсот тысяч, клиенту потребуются только паспорт и второй документ на выбор. Если более 300 000 рублей – второй предоставляемый документ должен подтверждать уровень доходов заемщика на сегодняшний день.

При рефинансировании кредитов других банков объединяются действующие кредиты. Совокупный ежемесячный платеж будет изменен. И, если это необходимо, предусматриваются дополнительные средства для повседневных нужд заемщика.

Более подробно узнать о том, как оформить кредит наличными и что для этого необходимо, можно на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»