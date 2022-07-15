Жителю Брянска, который терроризировал Ставрополье звонками о минировании, вынесли приговор

Сегодня, 15 июля 2022 года, стало известно, что в Брянской области вынесли приговор несовершеннолетнему местному жителю. Его обвиняют в заведомо ложных сообщениях об актах терроризма.

Подростка обвиняют в совершении преступления ч. 3 ст. 207 уголовного кодекса РФ. Как утверждает следствие, в период с 22 сентября по 20 октября 2020 года несовершеннолетний проживал по месту своего жительства в поселке Клетня Брянской области. Обвиняемый использовал свой смартфон, на котором было установлено почтовое приложение и сервис анонимизации личности.

Таким образом подросток разослал 32 электронных сообщения на электронные адреса органов ФСБ и МВД. Сотрудники упомянутых ведомств в Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской областей, Ставропольского края, а также в городах Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, получили сообщения с угрозами взрыва торгово-развлекательных центров, школ, вузов и колледжей.

- Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Брянской области, - сказано в официальном пресс-релизе ведомства.

Обвиняемый был признан виновным, его приговорили к лишению свободы на сроком до трех лет условно. Известно, что решение суда еще не вступило в законную силу.