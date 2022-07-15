Дагестанские полицейские поймали подозреваемых в угоне элитной машины

В пресс-службе МВД Дагестана рассказали, что сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно найти и задержать похитителей автомобиля «Mercedes Е-211».

Как стало известно, в четверг, 14 июля 2022 года, в полицию Буйнакска с заявлением о краже автомобиля обратился 36-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что оставил автомобиль на улице И.Газимагомеда, а сам отправился в продуктовый магазин за покупками. Когда мужчина вернулся, оказалось, что его машину угнали.

Полицейские заметили разыскиваемый автомобиль в Махачкале на пересечении улиц И.Казака и М.Ярагского. Они оперативно задержали угонщиков. Преступниками

были двое жителей Буйнакска, 28 и 29 лет. Мужчины рассказали полицейским, что увидели элитную иномарку, которая была не заперта. Жители Буйнакска находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому решили просто сесть в автомобиль и прокатиться.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что подобный инцидент не единственный на счету мужчин, в прошлом они уже были судимы по статье ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ. Машина «Mercedes Е-211» была возвращена настоящему хозяину.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - рассказали в МВД Дагестана.