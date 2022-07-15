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Общество15 июля 2022 13:14

Глава Ставрополья поручил построить в регионе новые поликлиники

По словам губернатора, строительство медицинских учреждений снизит нагрузку на другие объекты здравоохранения
Анфиса КИМЕНИНИКО

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе рабочего совещания, поручил построить в регионе как можно больше поликлиник. Это связано с колоссальной нагрузкой на те медицинские учреждения, которые уже есть.

На совещании было сказано, что в новой поликлинике очень нуждаются жители Михайловска и жильцы спальных районов 204 квартала в Ставрополе. Глава региона также отметил, что к осени этого года ожидает готовые предложения по расширению сети медучреждений в Ставрополе, Михайловске, Пятигорске и Кисловодске.

- Невооруженным взглядом видно, что нагрузка на объекты здравоохранения сегодня значительно выросла, - прокомментировал ситуацию глава региона. Владимир Владимиров уточнил, что ставропольцы регулярно обращаются к нему с просьбами построить новые объекты здравоохранения.