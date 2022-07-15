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Общество15 июля 2022 13:26

В центре Северной Осетии вандалы повредили больше 10 новых скамеек

Об этом рассказал директор Центрального парка культуры и отдыха Владикавказа
Анфиса КИМЕНИНИКО

В Центральном парке культуры и отдыха города Владикавказа повредили больше 10 скамеек. Об этом рассказал директор парка Вячеслав Габуев. Он заметил, что вандалы и раньше посещали парк, но теперь их действия стали масштабнее и стали происходить гораздо чаще.

Теперь сотрудникам парка нужно будет заменить и покрасить примерно 30 реек на испорченных скамейках. Нужно отметить, что при замене одной рейки необходимо потратить около 300 рублей.

По мнению сотрудников городского парка города Владикавказа, существенно облегчить поиски вандалов смогли бы специальные камеры видеонаблюдения. Но у главы парка есть еще одно решение сложившейся проблемы.

- Я не могу назвать это каким-то страшным актом вандализма, но все же неприятно. Уверен, что общественное имущество портят одни и те же люди, вероятнее всего подростки. Найти вредителей и провести с ними воспитательную беседу – думаю, это было бы лучшим решением проблемы,- считает директор парка.