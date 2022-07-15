В пункте пропуска «Верхний Ларс» официально запустили 12 новых полос движения

Фото: alania.gov.ru

В Северной Осетии запустили движение по новым 12 полосам движения для легкового транспорта на автомобильном пункте пропуска через государственную границу РФ «Верхний Ларс».

В мероприятии приняли участие Председатель Правительства РСО – Алания Борис Джанаев идиректор Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта России Михаил Кокаев.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Верхний Ларс» – единственный действующий сухопутный погранпереход на границе с Грузией. Он расположен в узком ущелье на Военно-Грузинской дороге и является одним из самых загруженных в стране.

Строительство полос завершилось раньше срока. В дополнение к 13 действующим полосам движения обеспечена техническая готовность 12 новых – для легкового транспорта на выезд из РФ. Проложены необходимые коммуникации, установлены кабины паспортного контроля, оборудованы новые рабочие места для сотрудников государственных контрольных органов.

Запуск движения по ним позволит ликвидировать очереди легкового транспорта на границе с Грузией.

Борис Джанаев во время пресс-подхода подчеркнул – модернизация пункта пропуска «Верхний Ларс» имеет особое, стратегическое значение для Северной Осетии.

– Сегодня дополнительно введено 12 полос, к концу года будут введены еще дополнительные полосы. Хочу отметить, что руководитель региона держит на личном контроле все эти мероприятия. Кроме того, с нашей стороны для водителей большегрузов строятся дополнительные стоянки, идет модернизация придорожного сервиса, и эта масштабная работа будет дальше продолжена. Для нас важно, чтобы пересекающие границу люди – и на легковом, и на грузовом транспорте – могли делать это максимально быстро и с комфортом. Также благодарю коллег из Минтранса РФ, которые профессионально и оперативно подошли к решению проблемы, – сказал Борис Джанаев.

В свою очередь, директор Департамента Министерства транспорта России Михаил Кокаев отметил, что «Верхний Ларс» входит в перечень приоритетных пунктов пропуска.

– «Верхний Ларс» является самым загруженным пунктом пропуска с точки зрения пропускной способности. В среднем, за 2021 год провезли 4,5 млн тонн грузов – это абсолютный рекорд. Что касается строительства, то стройка началась в 2021 году.

Дополнительно запущены транспортные средства по вновь созданным и модернизированным полосам движения. К концу года будут завершены все 39 полос, которые по нормативам и по проектной документации должны быть введены. Что касается текущей ситуации, то возводится здание пограничного таможенного контроля, обеспечена готовность кинологической службы, проводится ряд мероприятий по переукладке сетей. В целом, мы в графике. Первый этап реконструкции будет завершен и основные здания будут построены в конце текущего года. С учетом проведения второго этапа реконструкции, общую реконструкцию завершим в середине 2023 года и с учетом пуско-наладочных мероприятий, думаю, к августу запустим пункт пропуска в штатном порядке, – рассказал Михаил Кокаев.

Также он отметил, что через пункт пропуска в начале года проезжало порядка 700 машин в сутки. Сегодня уже – более тысячи машин. После завершения реконструкции пропускная способность увеличится до 1,5 тыс. и более транспортных средств в сутки.