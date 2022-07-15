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Общество15 июля 2022 15:27

Житель Ставрополья заплатит штраф за выезд на встречную полосу

Нарушение зафиксировала камера
Инна МОРОЗОВА

В Ставрополе на проспекте Кулакова 38-летний водитель нарушил правила дорожного движения. Мужчина проехал три встречные полосы, чтобы попасть на дворовую территорию. При этом он едва не столкнулся со встречным автомобилем.

На автохама составили административный материал за выезд на встречку.

Сотрудники центра автоматической фиксации административных правонарушений вынесли постановление о наложении штрафа в размере 5 тысяч рублей, поскольку нарушение было зафиксировано в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что полицейские в Дагестане поймали подозреваемых в угоне элитного автомобиля.