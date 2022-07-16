Больше 80 тонн гуманитарной помощи отправил Ставрополь в Донбасс

Из Ставрополя отправились большегрузы с гуманитарной помощью жителям и беженцам ЛНР и ДНР. В администрации города комментируют, что всего с начала спецоперации собрали 80,3 тонны груза: крупы, мука, консервы, средства гигиены, чай, печенье, сахар и соль. В Ставрополе открыты два пункта приема, куда самое необходимое свозят представители торговых сетей, торговых центров, муниципальных и частных предприятий. Больше 60 малых и средних предприятий Ставрополя оказывают помощь вынужденным переселенцам и населению Донбасса.

- Дополнительно 7,5 тонн отправилась и нашим военнослужащим, задействованным в спецоперации. Сбор продолжается и сейчас, - сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Плюс на складе рынка «Южный» готовят к отправке еще 25 тонн питьевой воды, и ожидается новое поступление продовольствия: сахара, муки, крупы гречневой, макаронных изделий, растительного масла.

- Жители Ставрополя также не остаются в стороне, они активно собирали нуждающимся одежду и обувь, постельные принадлежности, продукты, пелёнки и подгузники для детей, канцтовары, - отмечают в администрации. - Все предметы гуманитарной помощи отвечают санитарным правилам и требованиям безопасности, имеют длительные сроки хранения.