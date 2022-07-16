В юго-западной части Ставрополя 17 июля ограничат проезд из-за чемпионата по велоспорту

В воскресенье, 17 июля, в Ставрополе с 10:30 до 14:00 временно ограничат проезд автомобилей на нескольких участках дорог в юго-западном районе. Закроют движение по улице Перспективной: от пр-та Российского до улицы Рассветной. Введут ограничения и по пр-ту Российскому: от улицы Тухачевского до улицы 45 параллель.

Нельзя будет проехать на транспорте по одной стороне движения дороги в сторону улицы 45 параллель и по этой же улице от пр-та Российского до улицы Рогожникова., а также по одной стороне движения автомобильной дороги в сторону Рогожникова.

Объезжать эти участки предлагается по улицам Тухачевского и Рогожникова. Как прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по СК, все потому, что там пройдут Чемпионат и Первенство города по шоссейному велоспорту.

- В дисциплине «индивидуальная гонка» сильнейшие велосипедисты Ставрополя проедут 15 километров. Спортсмены 19 лет и старше примут участие в чемпионате города, а в первенстве – юноши и девушки от 12 до 18 лет, - отметили в ведомстве.