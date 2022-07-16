В Дагестане спасли упавшего с пятого этажа 5-летнего мальчика

Выпавшего из окна на 5 этаже мальчика 5 лет в Дагестане спасли. Рассказали в пресс-службе минздрава республики. ЧП произошло 4 июля. Ребенка забрала скорая помощь и отвезла в Каспийскую городскую больницу, где помощь оказывали экстренно с подключением консилиума специалистов.

- Сначала мальчик лечился в отделении реанимации, у него отмечались закрытая черепно-мозговая травма, сочетанная травма, переломы. Каспийским врачам удалось добиться улучшения, и маленький пациент был переведён в травматологическое отделение, - говорится в сообщении министерства здравоохранения Дагестана.

В итоге интенсивная терапия привела к успеху. В пятницу, 15 июля, мальчика выписали домой для реабилитации.