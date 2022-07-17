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Здоровье17 июля 2022 5:01

К утру 17 июля на Ставрополье медики подтвердили еще 66 новых случаев заболевания коронавирусом

Четверо детей были госпитализированы в больницу
Анфиса КИМЕНИНИКО
За прошедшие сутки первый компонент вакцины получили 1224 человека, вторым компонентом вакцины привились 499 ставропольцев.

За прошедшие сутки первый компонент вакцины получили 1224 человека, вторым компонентом вакцины привились 499 ставропольцев.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в крае инфекцию COVID-19 зафиксировали у 66 человек. Среди них 16 человек были госпитализированы, а 60 ставропольцев победили болезнь. Всего за все время пандемии коронавируса выздоровели 190 710 местных жителей. Об этом на своей официальной странице «Вконтакте» рассказал глава региона Владимир Владимиров.

Среди заболевших 5 человек - это дети. Четверо детей были госпитализированы в специальные медицинские учреждения, еще один ребенок находится на амбулаторном лечении.

- Самое главное, что снова день прошел без смертей, связанных с COVID-19, - прокомментировал ситуацию губернатор Ставропольского края.

В регионе продолжается прививочная компания. За минувший день первый компонент вакцины получили 1224 человека, вторым компонентом вакцины привились 499 ставропольцев.