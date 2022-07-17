К утру 17 июля на Ставрополье медики подтвердили еще 66 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки первый компонент вакцины получили 1224 человека, вторым компонентом вакцины привились 499 ставропольцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в крае инфекцию COVID-19 зафиксировали у 66 человек. Среди них 16 человек были госпитализированы, а 60 ставропольцев победили болезнь. Всего за все время пандемии коронавируса выздоровели 190 710 местных жителей. Об этом на своей официальной странице «Вконтакте» рассказал глава региона Владимир Владимиров.

Среди заболевших 5 человек - это дети. Четверо детей были госпитализированы в специальные медицинские учреждения, еще один ребенок находится на амбулаторном лечении.

- Самое главное, что снова день прошел без смертей, связанных с COVID-19, - прокомментировал ситуацию губернатор Ставропольского края.

В регионе продолжается прививочная компания. За минувший день первый компонент вакцины получили 1224 человека, вторым компонентом вакцины привились 499 ставропольцев.