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Происшествия17 июля 2022 5:24

На Ставрополье пьяный водитель спровоцировал ДТП

Мужчина врезался в дерево и был госпитализирован в больницу
Анфиса КИМЕНИНИКО
37-летний водитель Лады Калина и его пассажир госпитализированы в больницу. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

37-летний водитель Лады Калина и его пассажир госпитализированы в больницу. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Ставропольском крае продолжается рейд «Нетрезвый водитель». В регионе отлавливают водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что минувшей ночью, 17 июля 2022 года, водитель, за рулем отечественного автомобиля Лада Калина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и его пассажир были госпитализированы в медицинское учреждение.

- У 37-летнего водителя, жителя села, произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - прокомментировали ситуацию в Госавтоинспекции.

Если факт вождения автомобиля в нетрезвом виде будет подтвержден, то мужчину лишт водительских прав и оштрафуют на 30 тысяч рублей. Также было выяснено, что машина не принадлежит водителю, так как у него отсутствует страховой полис. По факту ДТП проводят проверку.