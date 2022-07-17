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Общество17 июля 2022 5:41

В Северной Осетии на берегу реки нашли противотанковый гранатомет

На место прибыли сотрудники специальных служб
Анфиса КИМЕНИНИКО

В Северной Осетии обнаружили противотанковый гранатомет. Он лежал на берегу реки Камбилеевка в селе Чермен.

Как стало известно вчера, 16 июля 2022 года, сотрудники МВД Северной Осетии оцепили берег реки Камбилеевка в селении Чермен Пригородного района. Местный житель прогуливаясь по берегу реки нашел противотанковый гранатомет.

- В дежурную часть поступило сообщение от жителя селения Чермен о том, что прогуливаясь по берегу реки Камбилеевка, он увидел предмет конструктивно схожий с ручным гранотометом РПГ-18, - рассказали в пресс-службе МВД Северной Осетии.

На место происшествия была оперативно вызвана следственно группа МВД Пригородного района. Специалисты проводят все необходимые мероприятия по разминированию снаряда.