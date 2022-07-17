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Происшествия17 июля 2022 6:06

В Дагестане 19-летний местный житель совершил наезд на 7-летнего ребенка

Девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу
Анфиса КИМЕНИНИКО

В пресс-службе МВД Дагестана рассказали, что в результате наезда молодого человека, пострадал 7-летний ребенок, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Инцидент произошел в пятницу, 15 июля 2022 года, примерно в 18:10, в Дербенте, на улице Пушкина. Как рассказали полицейские, 19-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля «Nissan Teana», наехал на 7-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

В результате наезда ребенок с различными травмами была доставлена и госпитализирована в районную больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП собрали материал для принятия дальнейшего процессуального решения.