В Дагестане 19-летний местный житель совершил наезд на 7-летнего ребенка

В пресс-службе МВД Дагестана рассказали, что в результате наезда молодого человека, пострадал 7-летний ребенок, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Инцидент произошел в пятницу, 15 июля 2022 года, примерно в 18:10, в Дербенте, на улице Пушкина. Как рассказали полицейские, 19-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля «Nissan Teana», наехал на 7-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

В результате наезда ребенок с различными травмами была доставлена и госпитализирована в районную больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП собрали материал для принятия дальнейшего процессуального решения.