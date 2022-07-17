Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июля 2022 9:29

На Ставрополье уровень безработицы снизился до показателей 2019 года

Об этом рассказал глава региона
Анфиса КИМЕНИНИКО

В ходе совещания, которое провел губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, обсудили вопросы, связанные с экономической ситуацией в регионе. Глава Ставрополья заявил, что число безработных сократилось примерно на 200 человек.

Уровень регистрируемой безработицы почти сравнялся с показателями, которые были зафиксированы в 2019 году - 0,76%. По словам губернатора, сегодняшние цифры вдвое ниже тех, которые регистрировали в прошлом году.

- Это вновь подтверждает устойчивость краевой экономики и эффективность принятых на федеральном и краевом уровне мер, - заявил Владимир Владимиров.

Также на совещании обсудили вопросы, связанные с влиянием санкций на рынок труда ставропольцев. По словам главы краевого минтруда и соцзащиты Елены Мамонтовой, уход некоторых зарубежных компаний, в целом, не отразился на краевом рынке труда: большинство людей остались при своей работе.