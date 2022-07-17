Ставропольские полицейские отправили на скамью подсудимых вора

В МВД по Ставропольскому краю рассказали, что следователи ОМВД России по Новоалександровскому городскому округу закончили расследования кражи. На скамью подсудимых отправился 27-летний житель станицы Григорополисской, который украл у своего арендодателя 24 тысячи рублей.

Было установлено, что преступник временно проживал у потерпевшего. Когда арендатор отлучился из дома, злоумышленник подключил на своем смартфоне мобильное приложение банка. Мужчина знал код доступа, поэтому без труда перевел со счетов своего знакомого 24 тысячи рублей. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новоалександровский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщается в официальном пресс-релизе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.