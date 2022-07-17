В Ставрополе от кустов амброзии освободили больше 30 улиц

В Ставрополе от вредного сорняка освободили больше 30 улиц. Фото: Анфиса КИМЕНИНИКО

Как рассказали в краевой администрации, на борьбу с вредным сорняком вышли администрации районов города. Общими силами было покошено более 340 тысяч квадратных метров кустов амброзии. От зарослей опасного растения избавляют городские улицы, детские площадки, территории возле социально значимых объектов.

Сорняк, который представляет особую опасность для здоровья аллергиков, выкосили больше чем на 30 улицах, среди них улицы: 45-я Параллель, 50 лет ВЛКСМ, Доваторцев, Пирогова, Войтика, Горького, Гражданская, Ленина, Лермонтова, Мира, Лесная, Западный обход. От кустов амброзии освободили проспекты Карла Маркса, Кулакова, Российский, а также Михайловское шоссе.

К слову, на борьбу с амброзией не выходят на те территории, которые находятся в собственности жильцов, а также на предприятиях и учреждениях Ставрополя, садоводческих и дачных кооперативах. Санобработку там должны проводить правообладатели земельных участков, гаражей, гаражно-строительных кооперативов и другие. В администрации города напомнили, что ТСЖ, а также управляющие компании должны сами вычищать территории.