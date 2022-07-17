Стало известно, кто заменит Романа Марченко на посту министра жилищно-коммунального хозяйства. Новым министром ЖКХ Ставропольского края стал Александр Рябикин. Ранее он занимал должность врио главы Петровского округа.

Соответствующее распоряжение уже было подписано главой Ставрополья Владимиром Владимировым накануне, 16 июля 2022 года. Александр Рябикин займет пост министра ЖКХ Ставропольского края уже завтра, в понедельник, 18 июля 2022 года.

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала, что министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко покинул свою должность. В пятницу, 15 июля 2022 года, чиновник принял решение покинуть кресло министра ЖКХ по собственной инициативе. Он занимал эту должность с 2016 года.