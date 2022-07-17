На нескольких улицах Ставрополя отключат свет

Сотрудники компании «Горэлектросеть» предупредили жителей Ставрополя о временном отключении электричества. Кратковременные отключения электроэнергии планируют провести в дневные часы в Октябрьском районе краевого центра. Подачу света приостановят 22 июля 2022 года, а также несколько дней подряд: с 25 по 28 июля с 9:00 до 16:30.

Подачу электроэнергии приостановят на улицах:

- Слободская;

- Грачевская;

- Тенистая;

- Соловьиная;

- Радужная (дома № 41 и №43).

На сайте АО «Горэлектросеть» пояснили, что электроэнергию перестанут поставлять по причине ремонта воздушных линий электропередачи.

Для уточнения всех подробностей можно звонить по по номерам оперативно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35.