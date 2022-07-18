В Ставропольском крае сложилась неоднозначная ситуация с коронавирусом

На Ставрополье к 18 июля 2022 года сложилась неоднозначная ситуация с коронавирусом. С одной стороны, за выходные сократилось общее число новых случаев COVID-19, с другой - госпитализаций стало больше. Это следует из актуальной сводки по коронавирусу, опубликованной губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым на своей официальной странице ВКонтакте.

За минувшие сутки было выявлено 42 пациента с COVID-19, госпитализация понадобилась 17 из них (в предыдущие два дня эти показатели составили 58 и 15, 66 и 13).

Заболеваемость среди детей с конца недели также волнообразная: трое госпитализированных из восьми, четверо из пяти, один из четырех.

А вот темпы прививочной кампании резко снизились: выходной день и дождь не способствовал активной вакцинации. За последний день 165 ставропольцев получили первый компонент вакцины, второй - 499 человек. До этого - 1224 и 632 соответственно (а еще днем ранее - почти 1600 и более 630).