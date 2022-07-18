Запрещенная поездка на квадроцикле обернулась для 37-летнего пятигорчанина переломом пальцев ног

Недавно 37-летний житель Пятигорска приобрел квадроцикл Hunter. Но радость от покупки была недолгой. Теперь водитель еще не скоро сможет сесть за руль любого транспортного средства.

Как уточнили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Управления ГИБДД по Ставропольскому краю, мужчина 17 июля 2022 года около 18:30 в переулке Малиновского наехал на бордюрный камень. Результатом удара стала серьезная травма - перелом пальцев на ногах.

- Водитель в момент аварии был трезв, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. Но он не учел, что на спортинвентаре, к которому относятся квадроциклы, кататься по дорогам общего пользования запрещено, - объяснили в краевой Госавтоинспекции и добавили, что по факту происшествия проводится проверка.

Кстати, несколько лет назад на престижной гонке квадроциклов, которая проходила в Ставрополе, разбился спортсмен из Нижнего Новгорода. Илья Комаров сломал шею, получил ушиб обоих легких, также у него оказались раздроблены три верхних позвонка грудного отдела.