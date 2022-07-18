Больная пассажирка умерла на борту самолета Стамбул - Минводы

Самолет Sukhoi Superjet 100 RRJ 95B, выполнявший рейс Стамбул - Минеральные Воды, экстренно запросил посадку в Сочи из-за пассажирки, которой стало плохо.
Как объяснили пилоты, борт покинул турецкий аэропорт 16 июля 2022 года в 18:42. Когда воздушное судно находилось над акваторией Черного моря, одна из пассажирок потеряла сознание. Командир экипажа принял решение приземлиться в Сочи.
В аэропорту самолет уже ждала реанимационная бригада, но медики не смогли помочь женщине.
О скончавшейся известно, что ей было 64 года. Пассажирка относилась к категории маломобильных граждан, но путешествовала без сопровождения.
- Других пассажиров рейса высадили для прохождения пограничных и таможенных процедур, они получили багаж, - цитирует пресс-службу аэропорта Сочи «КП-Кубань».
В Минеральные Воды самолет смог вылететь 17 июля в 00:58.