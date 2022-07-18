Окрошка по-комсомольски с колбасой от Новоалександровского мясокомбината

В перерывах агрошоу ребята перекусывали бутербродами с колбасой от Новоалександровского мясокомбината. Фото: Антон СОКОЛОВ

Редакция «КП-Северный Кавказ» провела опрос среди пользователей социальных сетей. По его итогам оказалось, что большинство опрошенных выбрали главным составляющим ингредиентом окрошки - кефир. Чуть меньше половины проголосовавших посчитали, что самая вкусная окрошка должна быть приготовлена на квасе, в тройку лидеров также вошли сметана и кисломолочная закваска.

Несмотря на то, что кефир стал лидером по количеству собранных голосов, не менее важным ингредиентом при приготовлении окрошки стала докторская колбаса. Полуфабрикат добавляют в блюдо для общей калорийности и для придания вкуса и аромата.

Не так давно журналисты «КП-Северный Кавказ» выезжали за пределы Ставрополя для съемок агро-шоу, в котором приняли участие 6 членов редакции и 8 студентов крупнейшего регионального вуза. В перерывах между тяжелыми испытаниями ребята перекусывали аппетитными и сытными бутербродами с колбасой «Докторской» от Новоалександровского мясокомбината. Продукция этой компании входит в список 100 лучших товаров по всей России, а также имеет большое количество наград во всероссийских конкурсах.

Журналисты и студенты сошлись во мнении, что окрошка, которая будет приготовлена с колбасой «Докторской» от Новоалександровского комбината, несомненно, станет самым лучшим способом утолить голод жарким летом.

Новоалександровский мясокомбинат был основан в 1997 году. Фото: ugrosprom.com

Стоит сказать, что в этом году Новоалександровский мясокомбинат уже завершил строительство и ввел в эксплуатацию современнейший производственный комплекс с мощным логистическом центром. Открытие этого нового центра позволит ставропольскому предприятию конкурировать с крупнейшими федеральными производителями по всей стране. На мясокомбинате запланирован выпуск 100 тысяч тонн продукции ежегодно. Такие темпы не только обеспечат регион высококачественными продуктами, но и увеличат число рабочих мест на производстве почти в 1.5 раза.

Вместе с тем развитие производства позволит приумножить объемы закупок сырья у поставщиков хозяйств из Ставропольского и Краснодарского края. Хорошо организованный процесс станет одним из рычагов мощной поддержки животноводческой отрасли Ставрополья.

Открытие нового завода совпало с юбилеем Новоалександровском мясокомбината, который был основан в 1997 году. За 25 лет производства компания обеспечила достойный уровень жизни для 500 сотрудников и их семей. С первого дня основания компании мясокомбинат занимается производством колбасных изделий и деликатесов, замороженных полуфабрикатов и мясных консервов.

Скоро комбинат начнет выпускать совершенно новый ассортимент. Фото: ugrosprom.com

На новом предприятии используется только современное оборудование, которое позволяет выпускать продукцию, соответствующую всем требованиям безопасности и качества. К слову, скоро комбинат начнет выпускать совершенно новый ассортимент: сыровяленые и сырокопчёные деликатесы - Сосиски Венские с сыром, Сервелат Ореховый, колбасу полукопченую Деревенскую рубленую. С полным списком новинок можно ознакомиться на официальном сайте Новоалександровского мясокомбината.