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Общество18 июля 2022 8:12

Бизнесмен из Пятигорска уничтожил краснокнижные растения на горе Юца

Возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ

В Ставропольском крае суд обязал взыскать с бизнесмена из Пятигорска несколько миллионов рублей за уничтожение краснокнижных растений. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина в декабре 2021 года захватил землю в границах особо охраняемой природной территории – памятника природы краевого значения гора Юца. Предприниматель снял плодородный слой почвы. Это привело к уничтожению краснокнижных растений.

Ущерб превышает 3,8 млн рублей. Через суд мужчину обязали возместить ущерб. Кроме того, ему придется самостоятельно рекультивировать землю. Также против бизнесмена возбудили уголовное дело по статье "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий», расследование продолжается.