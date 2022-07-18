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Общество18 июля 2022 9:44

Из-за чрезвычайной пожароопасности в Дагестане энергетики взяли под усиленный контроль работу энергообъектов

Источник:kp.ru
Фото: "Россети Северный Кавказ"

Фото: "Россети Северный Кавказ"

В Дагестане высокая пожароопасность - в отдельных районах республики жара свыше 38 градусов. В связи с аномально высокими температурами воздуха нагрузки на оборудование достигают пиковых значений, энергообъекты работают в режиме перегруза. Температурные аномалии могут спровоцировать нарушения энергоснабжения потребителей. Специалисты "Россети Северный Кавказ" во всех районах Дагестана усилили контроль за работой энергооборудования. При необходимости, чтобы избежать массовых аварийных отключений и сохранить работоспособность дорогостоящего оборудования, в рамках отраслевых регламентов могут вводиться временные ограничения энергоснабжения.