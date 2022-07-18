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Общество18 июля 2022 10:05

Крымскую геморрагическую лихорадку выявили у 13 жителей Ставрополья

С укусами клещей в больницы обратились почти две с половиной тысячи человек
Алина МАКСИМОВА

На Ставрополье с укусами клещей в больницы обратились 2434 человека, 1003 из них - дети. У 13 обратившихся за медпомощью была выявлена Крымская геморрагическая лихорадка. Случаи заражения КГЛ выявлены в Андроповском, Апанасенковском, Благодарненском, Буденновском, Ипатовском, Нефтекумском и Петровском районах края.

- Все заболевшие заразились инфекцией при уходе за личным поголовьем крупного рогатого скота, при снятии клещей с животных и их раздавливании незащищенными руками, - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в крае продолжается профилактические и противоэпидемические мероприятия. В этом году на обработки пастбищ от иксодовых клещей из бюджетов разных уровней выделено более 26,2 млн рублей.

На данный момент обработано более шести тысяч гектаров полей во всех административных территориях региона. Также ветслужбой края от клещей обработаны 326503 голов крупного рогатого скота и 356036 голов мелкого рогатого скота.