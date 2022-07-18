На Ставрополье вынесли приговор директору колледжа за коррупцию

В Кочубеевском районе вынесли приговор директору кочубеевского гуманитарно-технического колледжа Наталье Жилиной, обвиняемую в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Жилина вступила в сговор с преподавателем и за скромную плату выставляла положительные оценки без проверки знаний. Следователи установили, что женщина вместе с сообщницей незаконно заработала 28 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», правоохранители зафиксировали несколько эпизодов преступления. За это Жилину приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и лишили права работать педагогом в течение 8 месяцев. А преподавателя - к штрафу в 110 тысяч рублей, поскольку ей вменяли еще и служебный подлог.