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Происшествия18 июля 2022 10:41

Ставропольцы за неделю отдали мошенникам более 23 миллионов рублей

Лже-сотрудники финансовых организаций продолжают обманывать жителей региона
Алина МАКСИМОВА

За прошедшую неделю жители Ставропольского края отдали мошенникам более 23 млн рублей.

Так, одной из тех, кто попался на уловки мошенников, стала 32-летняя женщина. Ей позвонил лже-сотрудник банка и сообщил, что по ее счетам происходят несанкционированные операции и, чтобы не лишиться средств, ей нужно перевести деньги на безопасный счет. Женщина поверила собеседнику, отправилась к банкомату и перевела более 1,3 млн рублей. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию.

- По данному факту следственным отделом ОМВД России «Буденновский» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.