На Ставрополье лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка, три человека погибли

В Предгорном округе Ставрополья результатом лобового столкновения грузовика и легковушки стала гибель трех человек.

Смертельное ДТП произошло около часа дня в понедельник, 18 июля, на трассе «Ессентуки - Юца - Этока». По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, «схватил обочину», после чего легковушка, вышедшая из под контроля, юзом вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком.

На месте аварии от полученных травм скончались два пассажира отечественного легкового автомобиля, водитель ВАЗа умер по пути в больницу. Одному из пассажиров грузовика понадобилась медпомощь. Водитель и второй пассажир большегруза не пострадали.

- ‌На месте работают сотрудники ДПС, следствия и прокуратуры. Обстоятельства и личность погибших устанавливаются, - сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.