Экс-сотрудника мэрии Ставрополя приговорили к реальному сроку за покушение на мошенничество

В Ставрополе вынесли приговор бывшему сотруднику городской администрации, обвиняемому в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

Евгений Латышев был в городской администрации заместителем руководителя отдела по противодействию терроризму и взаимодействию с правоохранительными органами комитета общественной безопасности. Он решил сказать одному из коллег, что против него готовится уголовное дело. Но обещал за миллион рублей уладить вопрос. Часть денег должна была пойти следователю, но сотрудники УФСБ задержали Латышева.

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил чиновника к трем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

Такое наказание также связано с другим приговором Латышеву. Источник "КП-Ставрополь" рассказал, что в прошлом году ему дали условный срок за посредничество во взяточничестве: он должен был передать сотруднику правоохранительных органов деньги предпринимателя, пойманного за нелегальный игорный бизнес. Чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.