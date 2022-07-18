Пожилой ставрополец два месяца занимался реабилитацией нацизма

59-летний житель Невинномысска стал фигурантом уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма». В его основу легли материалы, собранные управлениями МВД и ФСБ по Ставропольскому краю.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по СК, с апреля по май 2020 года мужчина публиковал на своей странице провокационные тексты. Экспертиза показала, что в них содержится оправдание деятельности нацистов и отрицание преступного характера их поступков, по которым были вынесены приговоры Международного военного трибунала.

- Подозреваемый был задержан, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в СУ СКП по СК.

Пожилому ставропольцу грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы или лишения свободы на срок до пяти лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на этот же период времени.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вербовщик из запрещенного в РФ «Правого сектора» получил серьезный срок за подготовку теракта на химзаводе в Ставропольском крае.