Ставрополец сделал новый номер из изоленты для безнаказанного превышения скорости

Обхитрить искусственный интеллект не удалось. Фото: t.me/gibdd26

Дорожные камеры зафиксировали оригинальное правонарушение. На трассе «Кавказ» в селе Канглы в Минераловодском округе Ставропольского края водитель в два с лишним раза превысил скорость, потому что был уверен в своей безнаказанности: 45-летний владелец Renault с помощью изоленты сделал себе новые номера.

- Из цифры «5» получилась буква «Б», из буквы «С» - «О». Мужчина ехал со скоростью 126 км/ч вместо положенных 60 км/ч. Он рассчитывал обмануть искусственный интеллект, но камеры все равно распознали настоящий регистрационный знак, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Управления ГИБДД по СК.

Если бы водитель попался только на превышении скорости, он заплатил бы штраф в размере 2500 рублей. Теперь же ему грозит второй штраф в 5000 рублей и лишение прав на срок от месяца до трех.

В краевой Госавтоинспекции напомнили, что на Ставрополье действуют 236 камер, которые фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества в движении пешеходу, проезд на красный свет, за стоп-линию и нарушение движения по полосам.