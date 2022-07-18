Жительница Невинномысска попала на мошенницу при покупке мебели в соцсетях

Полицейские Невинномысска разбираются в деле о мошенничестве в соцсетях. Жертвой мошенников стала местная жительница. Женщина откликнулась на объявление о продаже мебели и бытовой техники в соцсетях и внесла полностью стоимость товара. В оговоренные сроки заказ не пришел, и покупательница обратилась в полицию.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастна 31-летняя женщина из Ростовской области. В отделе полиции, куда доставили подозреваемую, она призналась, что товар отправлять даже не собиралась, а полученные деньги уже растратила.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».