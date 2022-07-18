По факту смертельного ДТП на Ставрополье возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, страшная авария произошла в понедельник, 18 июля, на трассе Ессентуки-Юца-Этока в Предгорном округе.

Водитель ВАЗ 2115 не справился с управлением и съехал на обочину, после чего автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной.

В результате лобового столкновения погибли водитель и два пассажира "пятнадцатой".

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.