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Общество18 июля 2022 17:41

Экс-военный на Ставрополье получил 6 лет колонии за взятки

Также ему назначен штраф в размере 2 млн рублей
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае вынесли приговор бывшему военнослужащему. Мужчине назначили наказание в виде шести лет тюрьмы и штраф в размере двух миллионов рублей. Он обвинялся в получении взяток, служебном подлоге и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Ставропольского гарнизонного военного суда.

С февраля 2019 года обвиняемый занимал должность помощника командира по физической подготовке в одной из воинских частей края.

Как было установлено, за денежное вознаграждение мужчина вносил липовые показатели в ведомости. За свои услуги он брал 30 тысяч рублей с рядовых и сержантов, 40 тысяч рублей – с прапорщиков и 50 тысяч – с офицеров. Всего был выявлен 51 эпизод получения взятки.

Также бывшего военного признали виновным в 37 эпизодах служебного подлога и в получении четырех взяток в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.