На Ставрополье количество заболевших коронавирусом резко пошло на спад

Среди заболевших - 8 детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ставропольском крае коронавирусную инфекцию победили еще 64 ставропольца. Еще 7 новых случаях заболевания COVID-19 подтвердили мелики. 17 человек с уже ранее выявленной инфекцией были госпитализированы в специализированные стационары. Об этом на своей официальной страничке «Вконтакте» рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Среди заболевших есть дети. Все восемь детей находятся на амбулаторном лечении, госпитализация никому не потребовалась.

- К глубокому сожалению, вновь зарегистрирован летальный исход. Соболезную родным…, - прокомментировал сложившуюся ситуацию глава региона.

В Ставропольском крае продолжается прививочная кампания. К утра 19 июля первый компонент вакцины получили 414 человек, еще 171 местный житель привился вторым компонентом вакцины.