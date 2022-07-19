На Ставрополье в результате опрокидывания легкового автомобиля пострадал ребенок и умер пассажир

От полученных травм на месте автоаварии скончался 36-летний пассажир. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Как рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья, в Петровском округе произошло ДТП, в результате которого погиб взрослый человек и пострадал шестилетний ребенок.

Дорожное происшествие произошло сегодня, 19 июля 2022 года, примерно в пять часов утра на 524км автодороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь». За рулем автомобиля Лада Гранта находился водитель, который выбрал небезопасную скорость движения. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и съехала с дороги в поле, где машина несколько раз перевернулась.

В результате многократного опрокидывания автомобиля на месте ДТП скончался 36-летний пассажир. Его супруга, которая находилась за рулем Лады Калины, получила травму головы, но от помощи медиков отказалась. Шестилетнего ребенка перевозили по всем требованиям перевозки детей, по этой причине мальчик остался жив, он получил ушибы мягких тканей головы.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 37-летняя женщина злостной нарушительницей ПДД не является, а в момент ДТП была трезва. Она пояснила, что с семьей ехала на рыбалку, но пошел ливень. Из-за скользкой дороги она зацепилась колесами за обочину и не справилась.

- По факту происшествия проводится проверка, - прокомментировали ДТП сотрудники Госавтоинспекции.