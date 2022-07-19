В Дагестане нашли тело ребенка, который утонул 28 июня

Как стало известно вчера, в понедельник, 18 июля 2022 года, спасатели нашли в Дагестане тело мальчика, которого искали почти месяц. Ребенок утонул 28 июня 2022 года.

Дагестанские спасатели нашли тело мальчика вчера, 18 июля 2022 года. Еще в июне он отдыхал на пляже «Березка» в Махачкале, но в какой-то момент исчез под водой. Ребенка искали добровольцы и спасатели.

Найти тело ребенка удалось при помощи эхолота. На покупку специального оборудования проводили сбор денег в социальных сетях. После покупки аппарата, мальчика удалось найти.

Эхолот – это прибор для поиска под водой, аппарат считывает отраженные импульсы звуковой энергии.