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Происшествия19 июля 2022 5:51

В Дагестане нашли тело ребенка, который утонул 28 июня

На махачкалинском пляже мальчика искали почти месяц
Анфиса КИМЕНИНИКО

Как стало известно вчера, в понедельник, 18 июля 2022 года, спасатели нашли в Дагестане тело мальчика, которого искали почти месяц. Ребенок утонул 28 июня 2022 года.

Дагестанские спасатели нашли тело мальчика вчера, 18 июля 2022 года. Еще в июне он отдыхал на пляже «Березка» в Махачкале, но в какой-то момент исчез под водой. Ребенка искали добровольцы и спасатели.

Найти тело ребенка удалось при помощи эхолота. На покупку специального оборудования проводили сбор денег в социальных сетях. После покупки аппарата, мальчика удалось найти.

Эхолот – это прибор для поиска под водой, аппарат считывает отраженные импульсы звуковой энергии.