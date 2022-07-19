Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2022 7:03

В Дагестане разыскивают 15-летнюю воспитанницу школы-интерната

Шабанова Соврижат Залимхановна ушла из дома поздно вечером, 18 июля 2022 года
Анфиса КИМЕНИНИКО
Разыскивается воспитаница школы-интерната «Забота» Шабанова Соврижат Залимхановна. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

Разыскивается воспитаница школы-интерната «Забота» Шабанова Соврижат Залимхановна. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

В Дагестане разыскивают подростка: пропала 15-летняя воспитанница школы-интерната «Забота» Шабанова Соврижат Залимхановна. Девочка больна аутизмом.

МВД по республике Дагестан просит помочь в поисках 15-летней воспитанницы школы-интерната. По имеющимся данным, она ушла из дома в понедельник, 18 июля 2022 года, примерно в 23:05. Покинула место проживания: город Махачкала, улица Коркмасова, дом 58. В настоящее время ее местонахождение не известно.

Особе приметы: девушка была одета в белую футболку и черные спортивные штаны.

Если вы располагаете информацией о возможном местонахождении девочки, обращайтесь по телефонам: 99 42 24; или 8 965 485 88 44.