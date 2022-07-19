На Ставрополье полицейские остановили автомобиль с пьяным водителем на ходу

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что поездка на озеро для 55-летнего жителя Лермонтова и его друга закончилась многотысячным штрафом. Мужчина вел машину в состоянии алкогольного опьянения, а сотрудникам ДПС пришлось останавливать его автомобиль на ходу.

Из официального пресс-релиза Госавтоинспекции Ставрополья стало известно, что при патрулировании в городе Лермонтове, наряд ДПС заметил автомобиль, водитель которого выехал на встречную полосу. Маневры водителя показались экипажу ГИБДД подозрительными. Сотрудники Госавтоинспекции потребовали остановиться водителя авто, но мужчина проигнорировал требования полицейских и бросился в бега.

Наряд ДПС стал преследовать нарушителя и заблокировал нетрезвому водителю путь. Как позже выяснилось, за рулем автомобиля находился 55-летний местный житель, который при себе не имел прав. Сотрудникам Госавтоинспекции рассказал, что он пьян, поэтому испугался ответственности и попытался скрыться после требования полицейских остановиться.

- В отношении него составлено шесть административных материалов, в том числе по ч. 1 ст. 12.26 (невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч. 2 ст. 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства) КоАП РФ, - прокомментировали произошедшее в ведомстве.

Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, его также лишат водительских прав сроком от 1,5 года до 2-ух лет. Автомобиль 55-летнего местного жителя отвезли на штрафную стоянку.